По дороге на Лотту искали двух рыбаков

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-25T14:54:26+03:00

Сергей с другом отправился на рыбалку, а выйти на связь с родными забыл. Фото: Из архива Дмитрия Сергеева

А они просто отдыхали и не выходили на связь

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Ох, уже эти любители отдыха на природе! Они наслаждают северными красотами и удят рыбку, а родственникам переживай и волнуйся, не случилось ли ничего. В очередной раз по тревоге подняли аварийно-спасательный отряд Мурманска.

- 19 августа 60-летний мурманчанин Сергей и его друг уехали на белом «Москвиче» на рыбалку. Собирались на 101-102 километр автодороги Кола - КПП Лотта, отворотка на реку Аким и по проселочной дороге 16 километр. Предположительно должны были остановиться в рыбацких избах. Возможно, могли поехать и на 83 километр той же трассы. Собой у них была лодка, - забил тревогу Дмитрий Сергеев.

Мужчину можно понять шесть дней прошло, а от рыбаков не слуху не духу. К счастью, настоящего повода для беспокойства не оказалось.

- Как оказалось, рыбаки и не терялись. Спокойно отдыхали на выбранном месте и не выходили на связь с близкими, - рассказали в Аварийно-спасательном отряде Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU