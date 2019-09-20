2019-09-20T10:12:22+03:00
Общество

"Лес труднопроходимый, острова осмотрены вдоль и поперек": на Колозере продолжают искать пропавшего моряка

Ранее были обнаружены его вещи и лодка
Мария ПАШЕНКОВА
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Последний раз Борис Лихогляд общался с родными 1 сентября. Фото: "МурманСпас"Последний раз Борис Лихогляд общался с родными 1 сентября. Фото: "МурманСпас"
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64-летний Борис Лихогляд пропал несколько недель назад. 30 сентября он уехал на рыбалку на Колозеро, и после связь с ним оборвалась. Только 1 сентября около 21.30 мужчина поговорил с родными.

- Был на лодке. Собирался переплыть на другой берег, где есть домики. Сейчас телефон недоступен, местонахождение неизвестно, - рассказали волонтеры отряда "МурманСпас".

Семья не покладая рук ищет Бориса Владимировича. Но сделать это не так просто.

- Ищут спасатели, наша семья и просто неравнодушные люди. Спасатели ищут по береговой линии, а мы в лесу. Но лес труднопроходимый, и всё не обойти. Просим помощи. Важна любая информация. Может кто-то что-либо видел, слышал или знает, сообщите, - просит внучка пропавшего Татьяна Раймова.

Все островки Колзера осмотрены вдоль и поперек. На днях появился слух, что Бориса Лихогляда нашли, но родственники его опровергли - были обнаружены только вещи и лодка северянина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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