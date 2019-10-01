В Мурманске начали судить мать двоих детей, которая убила свою новорожденную дочку

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-01T11:49:41+03:00

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В июле этого года в Мурманске прогремела новость: в баке мусоропровода дома на улице Капитана Орликовой дворник нашел труп новорожденной девочки. Позже экспертиза показала: малышку сразу после появления на свет утопили, а затем, завернутую в тряпку, выкинули.

Такой грех на душу взяла мать крохи. 33-летняя женщина уже растила двух детей - шестилетнюю дочь и пятилетнего сына. Третий ребенок ей был не нужен: муж ушел из семьи, когда узнал, что жена ему изменяет и беременна не от него. Денег в семье не хватало. Поэтому мурманчанка не придумала ничего лучше, чем родить и убить малышку.

Свою вину мать не стала отрицать свое преступление. Против нее возбудили уголовное дело "Убийство матерью новорожденного". Сейчас оно уже рассматривается в Первомайском суде города в закрытом режиме. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, после этой истории детей забрали в соцучреждение. Рассматривался вопрос, что к ним приедет отец, который находился в другом городе. Или возьмут под опеку другие родственники. Как сообщил "КП" уполномоченный по правам ребенка Борис Коган, дети до сих пор в социальном центре, где они уже адаптировались. Только после решения суда станет понятна дальнейшая судьба мальчика и девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU