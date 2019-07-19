Детей из семьи, где мать убила новорожденную девочку, готов забрать отец

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-19T16:16:02+03:00

Сестра и брат сейчас находятся в социальном учреждении. Но их планирует забрать отец. Фото: Олег УКЛАДОВ

Но сейчас он находится в другом регионе и не может приехать из-за денег

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Еще недавно это была обычная семья: мама, папа, два ребенка и третий должен вот-вот появиться на свет. Но случилась беда: супруги повздорили, на время разошлись. А женщина, по версии следствия, сразу после родов утопила свою новорожденную дочь в ванне, а затем выбросила ее в мусоропровод.

Напомним, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Но женщину не стали заключать под стражу, а отпустили домой к старшим детям. Впрочем, воссоединение семьи было недолгим. Почти сразу мальчик и девочка были отправлены в социальный центр.

- Пятилетняя девочка адаптировалась почти сразу, ее брат был сначала несколько растерян. Но сейчас дети чувствуют себя хорошо, они обеспечены всем необходимым, - рассказал "КП" уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

Как стало известно, забрать детей хочет родной отец. Но в данный момент он находится в другом регионе и испытывает финансовые трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU