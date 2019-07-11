В Мурманске нашли мать новорожденной девочки, которую обнаружили в мусоропроводе

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-11T13:25:28+03:00

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Вечером 10 июля Мурманск потрясла новость - в баке мусоропровода дома №38 на улице Капитана Орликовой нашли бездыханное тельце новорожденной девочки. Страшную находку сделал дворник, который выгребал отходы. Кроху завернули в тряпки и выкинули, как мусор.

На место сразу выехали следователи. При предварительном осмотре ран или других повреждений на теле малышки они не нашли.

Мать новорожденной установили в тот же вечер. Ей оказалась 33-летняя мурманчанка, жила она в этом доме. Асоциальный образ жизни она не вела. Зато решилась на страшное.

- Криминалистами следственного управления зафиксирована следовая обстановка на месте обнаружения тела, а также в квартире подозреваемой. В частности обнаружены и изъяты предметы и биологические следы, указывающие на родовую деятельность. Следователем незамедлительно назначены судебные медицинская и генетическая экспертизы, согласно предварительным результатам которых установлено, что девочка при рождении была жива и является биологической дочерью подозреваемой. Предварительная причина смерти ребенка – утопление в воде, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU