В Мурманске в баке мусоропровода жилого дома нашли труп новорожденного

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-11T09:30:31+03:00

Следователи устанавливают мать младенца и кто его выбросил

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Этому маленькому человечку даже не дали шанса на жизнь, а сразу после появления на свет выбросили, словно ненужный мусор.

Тело новорожденного нашли в мусорном баке одного из подъездов жилого дома №38 на улице Капитана Орликовой.

-На месте работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников СК России и полиции, производился осмотр места происшествия, устанавливались обстоятельства, опрашиваются очевидцы. Более подробные комментарии будут даны по окончании выполнения первоначальных следственных действий, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В первую очередь ищут мать младенца, которая сама могла расправиться со своим ребенком.

Напомним, в сентябре 2017 года труп новорожденного мальчика нашли в кустах в Североморске. Оказалось, что 17-летняя девушка до последнего скрывала свою беременность, а после родов решила избавиться от сына.

ИСТОЧНИК KP.RU