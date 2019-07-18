2019-07-18T12:23:55+03:00
Происшествия

Маленьких детей мурманчанки, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочери, отправили в социальный центр

Семья, где жили мальчик и девочка, считалась благополучной
Мария ПАШЕНКОВА
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Дети сейчас находятся в социальном центре с согласия матери.Дети сейчас находятся в социальном центре с согласия матери.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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История мурманчанки, которую подозревают в убийстве собственной новорожденной дочери, сейчас на устах у всего города. Напомним, по версии следствия, она утопила крошку сразу после появления на свет, а потом выкинула ее тело в мусоропровод.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Несмотря на это, подозревая смогла вернуться домой к детям - пятилетнему сыну и шестилетней дочери. Правда, семья недолго смогла быть вместе.

- В данный момент дети находятся в социальном центре. У них есть все необходимое. При этом семья характеризуется как благополучная, условия содержания несовершеннолетних были хорошие, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, мама детей сама поддержала такое решение, т.к история вызвала большой общественный резонанс.

Расследование уголовного дела продолжается, будет сделана оценка психологического состояния матери, в том числе, была ли у нее послеродовая депрессия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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