Маленьких детей мурманчанки, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочери, отправили в социальный центр
История мурманчанки, которую подозревают в убийстве собственной новорожденной дочери, сейчас на устах у всего города. Напомним, по версии следствия, она утопила крошку сразу после появления на свет, а потом выкинула ее тело в мусоропровод.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Несмотря на это, подозревая смогла вернуться домой к детям - пятилетнему сыну и шестилетней дочери. Правда, семья недолго смогла быть вместе.
- В данный момент дети находятся в социальном центре. У них есть все необходимое. При этом семья характеризуется как благополучная, условия содержания несовершеннолетних были хорошие, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, мама детей сама поддержала такое решение, т.к история вызвала большой общественный резонанс.
Расследование уголовного дела продолжается, будет сделана оценка психологического состояния матери, в том числе, была ли у нее послеродовая депрессия.
ИСТОЧНИК KP.RU