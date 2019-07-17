Мурманчанку, которую подозревают в убийстве новорожденной дочки, отпустили домой к двум детям

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-17T09:00:03+03:00

Подозреваемую в убийстве новорожденной отпустили домой к остальным ее детям. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По версии следствия, женщина сначала утопила младенца, затем выкинула его в мусоропровод

Изменить размер текста: A A

10 июля мурманский дворник сделал жуткую находку: в баке мусоропровода дома №38 на улице Капитана Орликовой он нашел тело новорожденной девочки. Кроха погибла сразу после рождения.

Ее мать нашли сразу - она жила в этом же доме. По версии следствия, женщина родила малышку дома в ночь с 7 на 8 июля.

- Непосредственно после родов, убедившись, что ребенок родился живым, утопила его в ванне. После наступления смерти ребенка женщина выбросила труп в мусоропровод, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".

Маму крохи не стали изолировать от общества, а отпустили домой. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, у женщины есть еще два ребенка 5 и 6 лет. Поэтому подозреваемой дали возможность позаботиться о них.

ИСТОЧНИК KP.RU