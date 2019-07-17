Мурманчанку, которую подозревают в убийстве новорожденной дочки, отпустили домой к двум детям
10 июля мурманский дворник сделал жуткую находку: в баке мусоропровода дома №38 на улице Капитана Орликовой он нашел тело новорожденной девочки. Кроха погибла сразу после рождения.
Ее мать нашли сразу - она жила в этом же доме. По версии следствия, женщина родила малышку дома в ночь с 7 на 8 июля.
- Непосредственно после родов, убедившись, что ребенок родился живым, утопила его в ванне. После наступления смерти ребенка женщина выбросила труп в мусоропровод, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".
Маму крохи не стали изолировать от общества, а отпустили домой. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, у женщины есть еще два ребенка 5 и 6 лет. Поэтому подозреваемой дали возможность позаботиться о них.
ИСТОЧНИК KP.RU