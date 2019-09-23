В Мурманской области - две новых встречи людей и медведей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-23T13:39:02+03:00

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До зимней спячки медведей еще далеко, а, значит, северянам все еще надо быть начеку. Все лето косолапые выходили к людям и сейчас продолжают это делать: перед тем, как залечь в берлоги до весны, им надо нагулять жирок. А в лесу сейчас почти нет ни грибов, ни ягод. Поэтому хищники ломятся на дачи, таскают кур, воруют клубнику или разоряют помойки.

На этих выходных стало известно о двух новых встречах с медведями. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Кандалакши, 22 сентября в 14.40 животное заметили в Колвице в СОТ "Тихие Зори" у трансформаторной будки.

Вторая встреча произошла в этот же день, но в 20.25 уже в другом садово-огородном товариществе - "Сосновый бор". Не исключено, что это был один и тот же медведь.

Если животные и дальше будут так необдуманно выходить к людям, их отстрелят сотрудники госохотнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU