2019-09-04T10:47:45+03:00
Происшествия

В Зареченске два медведя объедают ягоды с кустов у жилого дома

А накануне косолапых видели гуляющими возле школы
Елена МОЛОДЦОВА
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Мишки пришли в Зареченск, чтобы полакомиться ягодами. Фото: nacsnews.comМишки пришли в Зареченск, чтобы полакомиться ягодами. Фото: nacsnews.com
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Кажется, на «медвежьей» карте Кольского полуострова появилась еще одна точка. Сразу два взрослых медведя вот уже второй день пугают жителей Зареченска.

- В 18:13 3 сентября поступило сообщение о том, что в Зареченске в районе школы, почты, на причале и улице Кондопожской были замечены два взрослых медведя, - рассказывают в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакшского района. – А сегодня утром жители позвонили и сказали, что косолапые объедают ягоды с кустов у дома №3 по улице Нивской.

ЕДДС передали информацию в полицию и госохотнадзор. Инспектор выехал на место, но к тому моменту бурые возмутители общественного спокойствия уже ретировались в лес. Но, разумеется, ситуацию в Зареченске так не оставят и буду держать на контроле.

Напомним, не далее как 1 сентября в Кандалакше еще один косолапый любитель ягод забрался на дачный участок и, усевшись, прямо на грядке стал лопать клубнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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