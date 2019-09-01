2019-09-01T11:53:35+03:00
Дом. Семья

В Кандалакше медведь зашел поесть клубники на дачный участок, а в Апатитах - на территорию психбольницы

Косолапым грозит отстрел за такую наглость [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Мишки этим летом ведут себя особенно нагло. А все из-за голода! Фото: Евгения БыковскаяМишки этим летом ведут себя особенно нагло. А все из-за голода! Фото: Евгения Быковская
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Ох и голодно мишкам этим летом. Грибов мало, ягод почти нет, рыбку попробуй поймай. Вот и выходят грозные хищники к людям в надежде нагулять жирок перед зимней спячкой.

Дачники Кировска и Апатитов бьют тревогу: косолапый (может, и не один), все выходит к местным огородам. То забор сломает, то кур потаскает. Беда! Как тут на грядках трудиться, когда вместо мотыги впору брать ружье.

А теперь свой медведь-дачник завелся в Кандалакше. Как сообщают местные жители, потапыч оказался гурманом. Увидели его хулиганство в садово-огородном товариществе "Брусничный ручей" (находится на отворотке на Алакуртти).

- Медведь забрел прямо на дачный участок и несмотря на то, что его всячески пытались отпугнуть, никак не хотел уходить с ягодных грядок, - пишет группа "Кандалакша онлайн".

А еще один хищник напугал сотрудников Мурманской областной психиатрической больницы, что находится в Апатитах. Как сообщает "ХибИнформБюро", сюда медведь зашел в ночь с 30 на 31 августа. Не знакомства с людьми захотел зверь. Его приманил "аромат" мусорных баков: разбросав из содержимое, мишка поел и ушел. Как раз в это время на место приехала полиция.

За такую наглость медведям грозит отстрел, слишком уж близко выходят к северянам. Наглядный пример - Ревда, где косолапый выходил к помойкам, а потом был за это убит.

Медведь есть клубнику на даче в Мурманской области.Видео: vk.com/kandaone.

ИСТОЧНИК KP.RU

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