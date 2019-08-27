2019-08-27T10:27:05+03:00
Дом. Семья

В Ревде решили застрелить медведя, гуляющего рядом с жилыми домами и детским садом

Хищник пытался подойти к людям, но его отпугивали собаки
Мария ПАШЕНКОВА
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Медведя к людям вывел голод.Медведя к людям вывел голод.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Какой красавец! - в один голос говорят жители Ревды про мишутку, который то и дело показывается рядом с поселком.

Хищнику в лесу явно голодно, поэтому он и решил, что нужно ходить столоваться к людям. На минувших выходных его заметили на улице Солнечная: животное бродило рядом с помойкой и выискивало еду. Совсем рядом дома и детский сад. Жители Ревды наблюдали за происходящим их своих квартир.

Одна из последних встреч с медведем произошла вечером 26 августа: Елена Лозовая пошла гулять с собакой в лесок, а там... Женщину спас питомец.

- Разлаялась [собака], и он остановился, уже с горки начал спускаться к нам, - рассказывает северянка.

Такой активностью медведь фактически подписал себе смертный приговор. Госохотнадзор региона отправил на место специалистов.

- По информации, полученной из администрации Ревды, 26 августа в 18.00 будут проводится мероприятия по отбору медведя, выходящего к контейнерной площадке в районе дома 2 по переулку Солнечной. Администрация поселения просит жителей прилегающих домов не выходить без острой надобности на улицу, до окончания проведения мероприятий, - такое сообщение появилось в группе "болталка Ревды 51".

Как рассказали "КП" в госохотнадзоре, сотрудники до сих пор работают в Ревде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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