2019-08-25T09:54:10+03:00
Дом. Семья

В Ковдоре заметили медведя, гуляющего среди могил

А в Ревде хищник пришел к жилым домам, чтобы разорить помойки [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Медведя в Ковдоре заметили прямо среди могил. Северяне боятся. что он начнет разорять захоронения.Медведя в Ковдоре заметили прямо среди могил. Северяне боятся. что он начнет разорять захоронения.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Кажется, сотрудникам охотнадзора впору выезжать в Ковдор. Местные жители приехали вечером в четверг, 22 августа, на кладбище и поняли, что спокойно подойти к могилкам не могут - среди них ходит крупный медведь.

- Руки трясутся, потому что испугалась, - честно признается женщина, снимавшая косолапого на телефон.

- Сейчас разодрал бы, - говорит сопровождающий ее мужчина.

Люди стараются держаться рядом с машиной, чтобы запрыгнуть в нее и уехать, если медведь вдруг решит подойти ближе. Но тот ходил среди захоронений и искал оставленную в память об усопших еду. А северяне переживали, что хищник начнет разорять могилы.

Медведей на кладбищах Заполярья видят не так уж редко. Так, они бродят на погостах в Мурмашах, Кандалакше и Апатитах. Почти ровно год назад косолапого, ходившего среди могил в Кандалакше, застрелили. А вечером 24 августа около 20:20 мишку видели у кладбища в Зеленоборском.

В Ревде косолапый лакомился в мусорном контейнере.Автор: болталка Ревды51! другой источник

В этот же день еще одного бурого заметили у жилых домов на улице Солнечная в Ревде. Животное прошло к помойке и стало копаться там в поисках еды. Всего этим летом в Мурманской области сотрудники госохотнадзора убили 11 медведей, которые слишком близко подходили к людям.

В Ковдоре в поисках пропитания медведь ходил по могилам.Автор: Марина Зимина! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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