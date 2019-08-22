В Мурманской области отстрелили 11-го медведя в этом сезоне

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-22T10:01:11+03:00

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Если нанести на карту все населенные пункты, жители которых повстречали этим летом медведя, то, наверное, прощу нарисовать на ней одного большого хищника. Разве что большой и шумный Мурманск пугает косолапых и к нему они близко не подходят.

- В этом сезоне было отстрелено уже 11 медведей. Последнего пришлось убить вблизи дачного поселка Погост в Терском районе, - говорит Игорь Ильин, начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

А вот в Кандалакшском районе призвать к порядку хозяина леса никак не получается. Мишка уже давно повадился пугать жителей Лувеньги. Последний раз его видели около села на станции Куртяжный ручей не далее как в 18:36 20 августа. На следующий день бурый проказник бродил уже по садово-огородным товариществам «Бытовик» и «Лазурный берег».

- В Лувеньге ситуация непростая: территория большая, медведь по ней ходит очень много, а охотовед всего один на Кандалакшский и Полярнозоринский районы, - объясняет Игорь Ильин. – К тому же, охота на медведя – сама по себе очень тяжелая. Выследить косолапого не так-то просто. В Кировске, например, в районе садово-огородного товарищества «Горелый лес» наши сотрудники работают с 20 чисел июля и пока безрезультатно. Правда, мишка вроде перестал лазить по дачам и ситуация стабилизировалась. Но если снова повадится, опять будем устраивать ночные засады и выслеживать.

ИСТОЧНИК KP.RU