Инаугурация Андрея Чибиса состоится 27 сентября

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-12T11:37:15+03:00

А пока врио губернатора Мурманской области проводит рабочие встречи

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8 сентября прошли выборы губернатора Мурманской области. Более 60% голосов избирателей набрал кандидат от "Единой России" Андрей Чибис. Сейчас он находится в должности врио губернатора региона, но вскоре должен избавиться от приставки "врио".

На следующий день после выборов Андрей Владимирович ответил на вопрос о своей инаугурации:

- Дату мы сейчас обсуждаем, но инаугурация меня волнует сейчас меньше всего.

Как сообщил источник "КП" в правительстве региона, с датой все-таки определились. Пока это 27 сентября.

Напомним, что на инаугурации Марины Ковтун ей подарили два Кольский полуострова. А глава Кандалакши Михаил Павлов с аукциона продал знак главы города, который заказал его предшественник. Как пройдет церемония вступления в должность Андрея Чибиса, пока не известно. На этой неделе врио губернатора побывал с рабочей поездкой в Москве, где обсуждал мазутную зависимость Заполярья и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU