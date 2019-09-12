Инаугурация Андрея Чибиса состоится 27 сентября
8 сентября прошли выборы губернатора Мурманской области. Более 60% голосов избирателей набрал кандидат от "Единой России" Андрей Чибис. Сейчас он находится в должности врио губернатора региона, но вскоре должен избавиться от приставки "врио".
На следующий день после выборов Андрей Владимирович ответил на вопрос о своей инаугурации:
- Дату мы сейчас обсуждаем, но инаугурация меня волнует сейчас меньше всего.
Как сообщил источник "КП" в правительстве региона, с датой все-таки определились. Пока это 27 сентября.
Напомним, что на инаугурации Марины Ковтун ей подарили два Кольский полуострова. А глава Кандалакши Михаил Павлов с аукциона продал знак главы города, который заказал его предшественник. Как пройдет церемония вступления в должность Андрея Чибиса, пока не известно. На этой неделе врио губернатора побывал с рабочей поездкой в Москве, где обсуждал мазутную зависимость Заполярья и другие вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU