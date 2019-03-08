Глава Кандалакшского района продал свои регалии за 30 тысяч рублей
Несмотря на то, что многие чиновники называют меры мэра Якутска популистскими, рейтинг Сарданы Авксентьевой среди народа растет. Северянам тоже есть, кем гордиться. Вчера глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов остался без регалий, о чем не замедлил сообщить в своем Instagram.
- Сегодня мы продали с аукциона «цепуру», «цацку», «печать бургомистра», назовите как хотите эту «дикую железяку», которую мой предшественник решил повесить себе на шею в качестве «знака Главы Кандалакшского района» во время своей инаугурации и заказал ее изготовление за 22 тысячи бюджетных рублей. Лично мне такие вещи кажутся неприемлемыми. Инаугурации я при избрании главой города и района не проводил, о цепях с коронами и скрещенными ключами на своей шее не мечтал. Просто начинал работать. Считаю, что лучшим знаком признания главы является не вульгарная «бижутерия», а дела, за которые тебя уважают люди. Почти 30 тысяч рублей, вырученные от продажи, направим на приобретение формы воспитанникам нашей детско-юношеской спортивной школы. Так этот кусок металла принесет хоть какую-то пользу, - написал Михаил Павлов.
И тут же получил бурные овации в комментариях. Кстати, многим ушедшие с молотка регалии напомнили свэг - определенный стиль, который часто используют реперы. Также это слово может иметь другое значение: «показушник» или «выпендрежник». Кстати, имя того, кто не поскупился потратить 30 тысяч рублей на «знак Главы Кандалакшского района», не раскрывается.
ИСТОЧНИК KP.RU