Глава Кандалакшского района продал свои регалии за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-08T14:26:14+03:00

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Несмотря на то, что многие чиновники называют меры мэра Якутска популистскими, рейтинг Сарданы Авксентьевой среди народа растет. Северянам тоже есть, кем гордиться. Вчера глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов остался без регалий, о чем не замедлил сообщить в своем Instagram.

- Сегодня мы продали с аукциона «цепуру», «цацку», «печать бургомистра», назовите как хотите эту «дикую железяку», которую мой предшественник решил повесить себе на шею в качестве «знака Главы Кандалакшского района» во время своей инаугурации и заказал ее изготовление за 22 тысячи бюджетных рублей. Лично мне такие вещи кажутся неприемлемыми. Инаугурации я при избрании главой города и района не проводил, о цепях с коронами и скрещенными ключами на своей шее не мечтал. Просто начинал работать. Считаю, что лучшим знаком признания главы является не вульгарная «бижутерия», а дела, за которые тебя уважают люди. Почти 30 тысяч рублей, вырученные от продажи, направим на приобретение формы воспитанникам нашей детско-юношеской спортивной школы. Так этот кусок металла принесет хоть какую-то пользу, - написал Михаил Павлов.

И тут же получил бурные овации в комментариях. Кстати, многим ушедшие с молотка регалии напомнили свэг - определенный стиль, который часто используют реперы. Также это слово может иметь другое значение: «показушник» или «выпендрежник». Кстати, имя того, кто не поскупился потратить 30 тысяч рублей на «знак Главы Кандалакшского района», не раскрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU