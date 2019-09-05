По обугленной игуане, которую нашли в сопках Мурманска, не стали возбуждать уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-05T14:04:49+03:00

Животное могли пытаться сжечь уже после его гибели

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16 июля в сопках на улице Зеленая в Мурманске гуляющие сделали не самую привычную для Заполярья находку. На металлической решетке, лежавшей на углях, находилось обугленное тело... игуаны.

Ситуация стала резонансной для нашего города. Мурманчане стали строить догадки, что же произошло: пресмыкающееся пытались зажарить и съесть лица без определенного места жительства, над ним жестоко поиздевались или же погибшего питомца пытались кремировать хозяева.

В полиции Мурманска взяли историю на карандаш. Но как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, было решено отказать в возбуждении уголовного дела, так как не просматривались признаки преступления о жестоком обращении с животными.

На днях рядом с мончегорским приютом нашли мертвого козла. Также полиция начала проверку по мопсу, которого выловили в реке Кола рядом с Кильдинстроем.

ИСТОЧНИК KP.RU