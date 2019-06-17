В сопках Мурманска пытались на костре сжечь игуану

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-17T11:21:31+03:00

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На этих выходных в Мурманске стояла теплая погода, и многие горожане решили провести время на свежем воздухе в сопках. Каково же было удивление наших земляков, которые сделали на природе жуткую находку. В одном из костров пытались пожарить далеко не шашлык.

- В сопках на улице Зеленой найдена мертвая рептилия. По-видимому, ее кто-то пытался сжечь, так как под ней пепел, обгорелые кирпичи и сетка. Не верится, что люди могли сотворить такое со своим питомцем, - пишет анонимный автор в группе "Мурманск".

Самая популярная версия: игуана умерла своей смертью, а хозяева пытали ее кремировать. Фото: vk.com/murmanskgroup

Мурманчане сразу стали строить догадки, кто и зачем мог это сделать. Самая популярная версия - игуана умерла, а хозяева пытались ее кремировать, вместо того, чтобы закопать. При этом некоторые уверены, что это просто случай жестокого обращения с животными, мол, рептилия была еще жива, когда попала на костер. Некоторые видели объявление на одном популярном сайте, где похожую игуану отдавали в добрые руки.

Другие думают, что она могла сбежать от владельцев, а на сетку залезть погреться. Есть и довольно экзотичные версии. Например, что игуану сожгли сектанты или же на костре лежит кукла, а пост сделали ради хайпа.

При этом в полицию Мурманска заявлений о случившемся не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU