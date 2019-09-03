В полиции начали проверку по мопсу, которого утопили в реке Коле
Тайну гибели мопса в реке Колу постараются раскрыть полицейские. Напомним, вечером 1 сентября мурманчанка Евгения Паршикова в Кильдинстрое недалеко от моста нашла дрейфующую в водоеме собаку. Вытащить, привязанное к кирпичу животное, удалось только на следующий день. Тогда-то и выяснилось, что это довольно молодой мопс, который не мог попасть в такую передрягу самостоятельно. Согласитесь, трудно четвероногому залезть в попону, обмотаться пакетом и привязать к своим лапам проводом кирпич.
- В полицию поступило заявление по факту обнаружения собаки. Начата проверка, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.
К слову, пока тело погибшего мопса не эксгумировали и не отправили на экспертизу. Пока участковый опрашивает свидетелей случившегося. Если в ходе проверке блюститель порядка усмотрит состав преступление, то будут назначены все необходимые экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU