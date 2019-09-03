В реке Коле утопили мопса

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-03T09:09:30+03:00

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Страшную находку сделали жители Кильдинстроя вечером в воскресенье. Буквально в одном километре от моста в сторону Зверосовхоза в реке Коле обнаружили мертвую собаку в черной жилетке, а на лапах погибшего виднелась веревка. Правда, спуститься и достать тело из воды мурманчанка Евгения Паршикова сразу не смогла. Получилось это сделать только через сутки.

- Погибшим животным оказался мопс, девочка, не старая и возможно не рожавшая. Клейма не нашли. Я не эксперт, но судя по только начавшемуся разложению трупа, погибло животное не больше недели. Собака была в черной попоне, еще завернута во что-то типа сумки с прорезями для лап, все это замотано проводом и было привязано к кирпичу. Собаку мы похоронили, - сообщила об окончании этой печальной истории Евгения Паршикова.

А вот кто поступил так жестоко с породистым животным, и за что оно впало в немилость, теперь навсегда останется тайной.

ИСТОЧНИК KP.RU