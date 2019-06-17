2019-06-17T14:18:21+03:00
Общество

Полиция Мурманска занялась трупом игуаны, который нашли в костре

Кто решил сжечь животное и зачем - пока загадка
Мария ПАШЕНКОВА
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Пока информации, кто и зачем сжег игуану, нет. Фото: группа "Мурманск"Пока информации, кто и зачем сжег игуану, нет. Фото: группа "Мурманск"
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Главная версия, как игуана оказалась в костре, - неудачная кремация, которую хотели провести хозяева экзотической рептилии. Напомним, почерневшее от жара тело "дракона" нашли на выходных в сопках вблизи улицы Зеленая в Мурманске.

Впрочем, есть у мурманчан и другие догадки. Так поиздеваться над игуаном могли жестокие люди или она сбежала из дома, а ее нашли бездомные и решили съесть.

Как бы то ни было, правда одна. И ее сейчас стараются найти полицейские. К ним с заявлением о сожженной рептилии никто не обращался, но проверка была начала по публикации в "ВКонтакте".

- Назначено проведение проверки, в ходе которой будут осмотрено место обнаружения животного, а также установлены очевидцы и лица, причастные к происшествию, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Зооволонтеры Мурманска тоже заинтересовались этой историей и попытаются найти виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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