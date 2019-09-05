2019-09-05T13:34:07+03:00
Происшествия

В Мончегорске у приюта для собак нашли мертвого козла

Волонтеры боятся, что погибшее животное могло быть заразным
Елена МОЛОДЦОВА
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Труп мертвого козла выбросили недалеко от приюта для собак. Фото: "Дом с хвостом"Труп мертвого козла выбросили недалеко от приюта для собак. Фото: "Дом с хвостом"
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Неприятный сюрприз ждал волонтеров общественного приюта «Дом с хвостом» в Мончегорске во время вечерней прогулки с подопечными.

- Собаки были на поводке и в какой-то момент все потянули в одну сторону. Когда подошли ближе, увидели, что рядом с соседним заброшенным зданием лежит мертвый козел. От него уже исходил трупный запах, который и привлек собак. Теперь нет покоя ни нам, ни им – они рвутся на то место, чтобы вдоволь изваляться, - рассказывает руководитель приюта «Дом с хвостом» Елена Дебеляк. – Собак, рвущихся из приюта в желанное и вонючее место, успокоить, конечно, тяжело, но еще тяжелее избавиться теперь от этого запаха в приюте! К тому же, мы же не знаем, отчего этот козел умер. А если он заразный?

Зоозащитники уже сообщили о случившемся мы в ветеринарную станцию и профильный комитет Мурманской области. Там уже начали проверки. Сегодня труп козла отвезут на экспертизу. Если будет установлен факт жестокого обращения, то Елена Дебеляк готова написать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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