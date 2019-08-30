В Ковдоре поблагодарили спасателей и добровольцев, которые искали заблудившегося водителя съехавшей в кювет машины

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-30T09:53:09+03:00

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Весть о том, что 56-летний ковдорчанин облетала город буквально за несколько часов. Напомним, Олег Гурьянов повез на рыбалку друга, а на обратном пути недалеко от озера Гирвас его машина съехала в кювет. Водитель понял, что самому ему не выехать, пошел искать связь – сигнал он нашел, но заблудился в лесу. Правда, успел сообщить экстренным службам о своем бедственном положении. Спасатели и добровольцы прочесывали лес, а самолет кружил над окрестностями Ковдора, ведя поиски с воздуха. Нашелся Олег Гурьянов спустя трое суток в Верхнетуломском.

- Все это время его искали Кандалакшский отряд аварийно-спасательной службы, ПСГ Кировска, сотрудники местного отдела полиции и наши ковдорские добровольцы: Иван Мельников, Иван Шалак, Михаил Воробьев, Андрей Кукушкин и Алексей Кирьянов. С воздуха поиски вел самолет «Невского Аэроклуба», - говорят в администрации Ковдорского района. - Большое спасибо всем, кто принимал участие в поисках, особенно нашим добровольцам! Они совершенно бескорыстно тратили свои силы, личное время и ресурсы, чтобы найти потерявшегося земляка. Мы очень рады, что Олег Гурьянов нашелся!

Кстати, за столь масштабную поисково-спасательную операцию Олегу Альбертовичу вопреки слухам платить не придется. В МЧС подчеркивают: главное – спасание человеческих жизней, а не деньги!

ИСТОЧНИК KP.RU