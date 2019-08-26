Под Ковдором ищут водителя съехавшей в кювет машины, который заблудился в лесу

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-26T15:24:08+03:00

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Путешествие по Кольскому полуострову не задалось для жителя карельского поселка Гирвас. Мужчина хотел помочь другу, а в результате сам пропал в беду и поднял по тревоге спасателей.

- В 7:20 26 августа в полицию позвонил мужчина, сказал, что он житель карельского поселка Гирвас. По его словам, он отвозил друга на рыбалку, а на обратном пути его машина съехала в кювет. Сообщить о происшествии он не мог, потому что не было связи. Он пошел искать сигнал и заблудился, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Информацию о потерявшемся госте Заполярья передали в МЧС. Последний раз мужчина выходил на связь со спасателями около 9:00 и успел сообщить, что находится на сопке в окружении озер. Потом связь прервалась.

- К нему на помощь из Кандалакши уже выехали трое спасателей и одна единица техники, - отметили в МЧС по Мурманской области. – Но пока нет информации о том, что его нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU