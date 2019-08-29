Супруга потерявшегося под Ковдором Олега Гурьянова: «Денег за поиски никто не требует!»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-29T17:21:57+03:00

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- У найденного на турбазе в Верхнетуломском Олега Гурьянова требуют деньги за его поиски. Пропавшего пять дней назад мужчину искали с помощью вертолета, и теперь поисковики принуждают его оплатить оказанную «услугу», - такая шокирующая информация появилась в одном из мурманских СМИ.

И, разумеется, тут же произвела фурор. Ведь теперь северяне, осознав, что самостоятельно из леса им не выти, не будут звонить спасателям – миллиона рублей в кармане ни у кого нет. К счастью, появившееся сообщение оказалось чистой воды фейком.

- К поискам заблудившегося в лесу под Ковдором Олега Гурьянова, действительно, привлекался «Невский аэроклуб» из Ловозера. Однако у администрации района с ним есть соглашение, по которому они помогают в случае необходимости в поисках пропавших людей. Поэтому два сделанных вылета Олегу Альбертовичу оплачивать не надо, - объясняет начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. – Более того, я созвонился с супругой Гурьянова, и она заверила, что никто не требует с нее или с ее мужа денег. Все аварийно-спасательные формирования не важного какого уровня выходят на поиски пропавших абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU