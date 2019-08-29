Поиски потерявшегося под Ковдором мужчины завершились … в Верхнетуломском

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-29T11:43:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Радостная новость пришла из Ковдора. Трое суток спасатели и волонтеры прочесывали окрестные леса, в которых заблудился 56-летний Олег Гурьянов. Напомним, мужчина повез на рыбалку друга, а на обратном пути съехал в кювет. Связи не было – он пошел искать сигнал и заплутал, правда, успел сообщить спасателям, что стоит на сопке в окружении озер. Добровольцы и профессионалы искали его неустанно, дважды из Ловозера в небо поднимался самолет, но все было тщетно…

- Олег Альбертович сам вышел к людям – к рыбакам на турбазе «Вува», что в Верхнетуломском. Оказалось, что он пошел не в ту сторону, - рассказали "КП" в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района.

Двигаясь строго на север, Олег Гурьянов преодолел за эти дни сто километров. Подробностей его спасения пока крайне мало – связи под Верхнетуломским нет. Точно известно, что ему не требуется медицинская помощь – он изрядно покусан комарами, а других травм, к счастью, не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU