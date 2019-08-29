2019-08-29T11:43:21+03:00
Происшествия

Поиски потерявшегося под Ковдором мужчины завершились … в Верхнетуломском

Олег Гурьянов прошел 100 километров по лесу прежде, чем нашел людей
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Олег Гурьянов прошел 100 километров, чтобы добраться до людей. Фото: ЕДДС Ковдорского районаОлег Гурьянов прошел 100 километров, чтобы добраться до людей. Фото: ЕДДС Ковдорского района
Изменить размер текста:

Радостная новость пришла из Ковдора. Трое суток спасатели и волонтеры прочесывали окрестные леса, в которых заблудился 56-летний Олег Гурьянов. Напомним, мужчина повез на рыбалку друга, а на обратном пути съехал в кювет. Связи не было – он пошел искать сигнал и заплутал, правда, успел сообщить спасателям, что стоит на сопке в окружении озер. Добровольцы и профессионалы искали его неустанно, дважды из Ловозера в небо поднимался самолет, но все было тщетно…

- Олег Альбертович сам вышел к людям – к рыбакам на турбазе «Вува», что в Верхнетуломском. Оказалось, что он пошел не в ту сторону, - рассказали "КП" в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района.

Двигаясь строго на север, Олег Гурьянов преодолел за эти дни сто километров. Подробностей его спасения пока крайне мало – связи под Верхнетуломским нет. Точно известно, что ему не требуется медицинская помощь – он изрядно покусан комарами, а других травм, к счастью, не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Браконьеров из Зверосовхоза поймали на незаконной ловле сигов
В Мурманске вернули горячую воду в дома
В Мурманске зоозащитники устроили благотворительный аукцион
Авария в Мурманске: пассажира из покореженного ВАЗа вырезали спасатели
Первый канал покажет сериал "Дипломат", снятый в Териберке
Концентрация загрязняющих веществ в Кандалакшском заливе превышена в 19 раз
В первый день осени жители Мурманской области смогут увидеть северное сияние
В Кандалакшском заливе северяне наслаждались заплывом белухи
В Мурманске грабитель, отбирая у женщины украшения, обронил паспорт
Десятки тысяч просмотров: в Мурманской области электровоз пропустил велосипедиста
В Мурманске открыли новый рыбоперерабатывающий завод и заложили еще один
В Мурманске 564 дома остались без горячей воды
Мурманский общественный транспорт переходит на осеннее расписание
В Апатитах в «нехорошей» квартире нашли второй за год труп
В Мурманске букет цветов на День знаний стоит около 1500 рублей
В новом торговом центре в Мурманске прошли учения
В Мурманске ожидается потепление до +23 градусов