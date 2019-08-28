На старой дороге под Ковдором в кювете нашли Chery Tiggo, водитель которой потерялся в лесу

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-28T14:24:09+03:00

Машину Олега Гурьянова нашли, а вот сам он как сквозь землю провалился. Фото: ЕДДС по Ковдорскому району.

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Вот уже третьи сутки пытается выжить в суровом заполярном лесу 56-летний жителья Ковдора Олег Гурьянов. Напомним, мужчина привез на Кольский полуостров друга-рыбака, а на обратном пути попал в беду. Его Chery Tiggo съехала в кювет, водитель пошел искать связь и заблудился. Правда, успел позвонить в экстренные службы. Вторые сутки спасатели из Кандалакши, Кировска и Ковдора ищут Олега Альбертовича.

- Волонтеры нашли его машину, которая съехала в кювет на старой лесовозной дороге между сопкой Полевой и озером Долгое. Но других следов ее владельца, пока обнаружить не удалось, - сообщили «КП» в Единой дежурно-диспетчерской службе Ковдорского района.

Увы, не принес желаемого результата и поиск Олега Гурьянова с воздуха. Тем не менее, спасательная операция продолжается: спасатели, добровольцы и полицейские продолжают прочесывать лес, а самолет ближе к вечеру поднимется в воздух еще раз, чтобы обследовать территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU