В Мурманске 1 сентября откроется третья точка раздачи бесплатных обедов

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-29T17:28:54+03:00

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Начало осени ознаменуется в столице Заполярье добрым делом. В городе откроется третья точка раздачи бесплатных горячих обедов. Напомним, благотворительный фонд «Добрый мир» уже больше года по воскресеньям кормит нуждающихся столицы Заполярья. Сначала точка раздачи была одна - между домами 16 и 18 на улице Подстаницкого, а под Новый год появилась еще одна между домами 4 и 8 по улице Жуковского. Чуть позже акцию поддержали в Мончегорске и Никеле. А теперь в Мурманске открывается третья точка раздачи горячих обедов – между домами №68 и 70 на улице Радищева.

- Это удалось сделать после того, как регулярные пожертвования в фонд позволили организовать три постоянно работающие точки, - говорит руководитель фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин. – Кроме того, мы смогли скопить «подушку безопасности» в 30 тысяч рублей. Этого хватит нам на два месяца, если пожертвования не будут приходить.

Организаторы «Добрых обедов» со всей ответственностью подошли и к выбору места. Главными критериями были укромность и центр района.

- Мы прекрасно понимаем, что, несмотря на искренность нашей акции, многим надо переступить через себя, чтобы прийти к нам. Но при этом достаточно доступным, чтобы пенсионерам надо было не далеко идти, - объясняет Алексей Пенкин. – На данный момент на наши точки раздачи постоянно приходят порядка 150 человек. Рассчитываем, что на Радищева в первое время ожидаем от 8 до 20 нуждающихся.

Первая раздача «Добрых обедов» состоится уже в это воскресенье, 1 сентября с 12:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU