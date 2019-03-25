«Добрый обед» дошел до Мончегорска: уже месяц в городе развозят горячую еду бедным семьям

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-25T11:55:07+03:00

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Добро шагает по Мурманской области, завоевывая все больше городов. Вот уже больше года благотворительный фонд «Добрый мир» кормит нуждающихся из столицы Заполярья еженедельными горячими обедами. Под Новый год руководитель организации и инициатор акции Алексей Пенкин открыл в городе вторую точку раздачи «Добрых обедов». А сегодня стало известно, что и в Мончегорске появились последователи его хорошего дела.

- С Алексеем судьба нас свела случайно. Мы с супругом приехали в Мурманск на акцию «Добрый обед» и договорились, что продолжим его дело у нас в городе при финансовой поддержке фонда. Адреса семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нам дали в нашей соцслужбе. В основном это мамы с детьми, - рассказывает волонтер общественной организации «Светоч» Наталья.

Первый обед мончегорские волонтеры готовили втроем на кухне воскресной школы при Свято-Вознесенском кафедральном соборе, а потом развозили по пяти адресам. Затем добрую акцию поддержали прихожане, которые вызвались помочь и с продуктами, и с транспортом. Так что теперь количество подопечных семей увеличилось до восьми, а это 21 человек.

- Конечно, нуждающихся гораздо больше, но пока охватить большее количество человек мы не можем технически. И так обед приходится готовить в два подхода: 21 литр супа варить с вечера, а утром в субботу - второе. Затем все фасуем и отправляем по адресам. Надеемся, что в дальнейшем сможем расширить свои возможности, - говорит собеседник «КП» .

ИСТОЧНИК KP.RU