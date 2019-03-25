«Добрый обед» дошел до Мончегорска: уже месяц в городе развозят горячую еду бедным семьям
Добро шагает по Мурманской области, завоевывая все больше городов. Вот уже больше года благотворительный фонд «Добрый мир» кормит нуждающихся из столицы Заполярья еженедельными горячими обедами. Под Новый год руководитель организации и инициатор акции Алексей Пенкин открыл в городе вторую точку раздачи «Добрых обедов». А сегодня стало известно, что и в Мончегорске появились последователи его хорошего дела.
- С Алексеем судьба нас свела случайно. Мы с супругом приехали в Мурманск на акцию «Добрый обед» и договорились, что продолжим его дело у нас в городе при финансовой поддержке фонда. Адреса семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нам дали в нашей соцслужбе. В основном это мамы с детьми, - рассказывает волонтер общественной организации «Светоч» Наталья.
Первый обед мончегорские волонтеры готовили втроем на кухне воскресной школы при Свято-Вознесенском кафедральном соборе, а потом развозили по пяти адресам. Затем добрую акцию поддержали прихожане, которые вызвались помочь и с продуктами, и с транспортом. Так что теперь количество подопечных семей увеличилось до восьми, а это 21 человек.
- Конечно, нуждающихся гораздо больше, но пока охватить большее количество человек мы не можем технически. И так обед приходится готовить в два подхода: 21 литр супа варить с вечера, а утром в субботу - второе. Затем все фасуем и отправляем по адресам. Надеемся, что в дальнейшем сможем расширить свои возможности, - говорит собеседник «КП» .
ИСТОЧНИК KP.RU