2018-12-27T14:02:05+03:00
Добрые дела

Под Новый год в Мурманске открылась еще одна точка с воскресными горячими обедами для нуждающихся

На первую раздачу еды пришло 12 человек
Елена ЧУМАКОВА
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На первый г"Добрый обед" на улице Жуковского пришло 12 человек. Фото: Добрый мирНа первый г"Добрый обед" на улице Жуковского пришло 12 человек. Фото: Добрый мир
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Совершить далеко не маленькое чудо для северян, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, в очередной раз решили волонтеры благотворительного фонда «Добрый мир». Напомним, его глава Алексей Пенкин вместе со своими соратниками, организует в Мурманске «Добрый обед» - бесплатную раздачу пищи для нуждающихся. Трапеза проходит каждое воскресенье с 12:00 до 13:00 между домами 16 и 18 по улице Подстаницекого. Под Новый 2019 год фонд открыл вторую точку раздачи горячих обедов.

- Мы начали сотрудничать с настоятелем храма святого Князя Владимира отцом Виталием. Во многом благодаря этому удалось открыть вторую точку. Восемь человек из прихожан теперь участвуют в раздаче горячих обедов между домами 4 и 8 по улице Жуковского, - рассказывает Алексей Пенкин.

На первый «Добрый обед» на новой точке, который состоялся 23 декабря, пришло 12 человек. Большинство из них были старыми знакомыми волонтеров с улицы Подстаницкого, но было среди них и пару новеньких. Обедом северяне остались довольны. Еще бы для них приготовили салат, гороховый суп, картошку с курицей, гречу с сосисками и чай с пирожками. А еще на обед пришла Снегурочка от партнеров фонда группы «Чужих стариков не бывает», которая приготовила подарки для нуждающихся.

- Еду мы привозим уже расфасованную по контейнерам в ящиках с теплозащитой. В ближайшее время мы собираемся закупить дополнительные термосы, - говорит Алексей Пенкин.

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