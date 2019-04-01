В Никеле на первом «Добром обеде» накормили 35 человек

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-01T10:13:13+03:00

Обед для нуждающихся сотрудники Валентины Тендеевой готовят в казанах прямо на улице. Так что блюда никельчане получают с пылу, с жару. Фото: Никель LIVE

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Как показывает практика, доброе дело бывает еще заразительнее дурного. Благотворительная акция, которую чуть больше года назад начал в Мурманске глава благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин, месяц назад охватила Мончегорск, а теперь «заразила» и Никель. Первый «Добрый обед» состоялся в минувшее воскресенье по инициативе местного предпринимателя.

- Мы просто решили сделать что-то доброе и нужное. Я слежу за работой фонда «Добрый мир» и решила, а почему бы и нам не последовать их примеру. Приготовить первое, второе и чай один раз в неделю нам под силу. Тем более, я уверена, что со временем нас поддержат и другие бизнесмены, да и простые жители! – рассказывает о своей инициативе индивидуальный предприниматель Валентина Тедеева.

С администрацией поселка хозяйка местного кафе подписала соглашении, чтобы чиновники информировали нуждающихся в горячих обедах людей. А еще Валентина закупила специально для доброй акции казаны и готовит блюда прямо на улице. Поэтому «Добрые обеды» люди получают с пылу, с жару.

- Из целевой аудитории пришло 35 человек, из них 12 деток. Сегодня приготовили рыбный суп и макароны по-флотски. Детвора попросила на следующий раз куриный суп, гречку с мясом, булочки сладкие и чай с лимоном. Так и сделаем! – улыбается собеседница «КП». – Хотим, чтобы приходили многодетные семьи, пенсионеры и никельчане, нуждающиеся в горячей пище.

«Добрый обед» будут устраивать каждое воскресенье с 12:00 до 15:00 между домами 33 и 37 по проспекту Гвардейскому в Никеле.

ИСТОЧНИК KP.RU