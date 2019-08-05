Сильный ветер принес в Апатиты "НЛО"
У непогоды. что никак не хочет уходить с Кольского полуострова, есть свои плюсы. Так, на выходных апатитчане могли наблюдать редкое природное явление.
Сильный ветер пригнал в небо над городом лентикулярные облака. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. При этом, как бы сильно не дул ветер (а на выходных МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях), лентикулярные облака не двигаются в небе.
Природное явление дало апатитчанам повод потренировать свою фантазию - многие сразу принялись придумывать, на что похожи эти куски "ваты" над головой. Самое популярное сравнение оказалось с НЛО: под определенным ракурсом облака действительно похожи на летающую тарелку.
Напомним, в апреле над Мурманском висели "облака Ван Гога". А над Апатитами небо стало в духе Сальвадора Дали.
ИСТОЧНИК KP.RU