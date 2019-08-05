2019-08-05T08:53:00+03:00
Общество

Сильный ветер принес в Апатиты "НЛО"

Над городом наблюдали редкое природное явление - лентикулярные облака
Мария ПАШЕНКОВА
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Над Апатитами зависла "летающая тарелка" - лентикулярные облака. Фото: Григорий ИльинНад Апатитами зависла "летающая тарелка" - лентикулярные облака. Фото: Григорий Ильин
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У непогоды. что никак не хочет уходить с Кольского полуострова, есть свои плюсы. Так, на выходных апатитчане могли наблюдать редкое природное явление.

Сильный ветер пригнал в небо над городом лентикулярные облака. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. При этом, как бы сильно не дул ветер (а на выходных МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях), лентикулярные облака не двигаются в небе.

Природное явление дало апатитчанам повод потренировать свою фантазию - многие сразу принялись придумывать, на что похожи эти куски "ваты" над головой. Самое популярное сравнение оказалось с НЛО: под определенным ракурсом облака действительно похожи на летающую тарелку.

Напомним, в апреле над Мурманском висели "облака Ван Гога". А над Апатитами небо стало в духе Сальвадора Дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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