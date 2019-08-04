В воскресенье в Мурманске будет бушевать сильный ветер

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-04T11:00:25+03:00

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Эти выходные северянам лучше проводить дома, ведь на улице погода не августовская, а осенняя. Синоптики предупредили, что 3 и 4 августа на Кольском полуострове будет заправлять циклон с Урала, а температура будет ниже климатической нормы.

Сегодня стоит быть аккуратнее мурманчанам.

- По данным Мурманского УГМС действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. 4 августа в период 6-9 часов в Мурманске ожидается усиление северного ветра в порывах 15-17 м/с. Сохранится до конца суток 4 августа, - пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Северянам стоит аккуратнее ходить рядом со зданиями - ветер может сдуть с них конструкции или, например, покрытия крыш.

Впрочем, было время, когда было еще холоднее, чем сейчас. По данным паблика "Погода в Мурманске", самое холодное 4 августа было в 1948 году, когда температура опустилась до +3.8. А сегодня минимум на метеостанции за минувшую ночь составил +4.1.

ИСТОЧНИК KP.RU