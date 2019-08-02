2019-08-02T15:51:37+03:00
Общество

На выходных в Мурманской области будет неприятная погода

Северян ждет дождь, северный ветер и температура ниже климатической нормы
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Северяне, не убирайте далеко зонтики и пуховики.Северяне, не убирайте далеко зонтики и пуховики.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Говорят, что у природы нет плохой погоды, вот только этим летом в Мурманской области сложно не поддаться унынию из-за серости и холода за окном. В пятницу хочется услышать, что на выходных будет тепло и солнечно, но сегодня синоптики не порадуют нас новостями.

3 и 4 числа наш полуостров будет мерзнуть из-за циклона, который идет со Свердловской области.

- По Мурманской области ожидается постепенное усиление северного ветра, дождь различной интенсивности, температура воздуха 3-6° ниже климатической нормы, - сообщили в региональном гидрометцентре.

По предварительным данным наших синоптиков, отклонение от климатической нормы в июле в среднем по региону составило -1,7 °. И с 1936 года это 12 место в ранжированной по возрастанию значений ряду.

- Самым холодным был июль 1968 года с отклонением среднемесячной температуры воздуха -4,1°, - уточнили в гидрометцентре. - Вторым по «холодности» был 1950 год, тогда отклонение составило -3,1 °.Третьим в данном ряду, несмотря на бурно происходящие процессы глобального потепления, стоит июль 2015 года с аномалией -2,7 °.

Но при этом у северян есть шанс погреться. В те годы после холодного июля наступал теплый август. А пока мы можем посмотреть на снег, накрывший Хибины и Ловозерские тундры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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