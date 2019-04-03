2019-04-03T16:39:44+03:00
Общество

Над Апатитами сфотографировали розовое облако Сальвадора Дали

Впрочем, некоторые жители Мурманской области увидели в нем лицо инопланетянина
Мария ПАШЕНКОВА
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Апатитчанам повезло: 31 марта они наблюдали очень красивое розовое облако. Фото: vk.com/this_is_apatityАпатитчанам повезло: 31 марта они наблюдали очень красивое розовое облако. Фото: vk.com/this_is_apatity
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Природа загадала жителям Апатитов тест Роршаха. 31 марта в городе любовались красивым закатом, а еще над домами зависло розовое облако необычной формы (если по-научному, то называется оно лентикулярным или линзовидным). И северяне стали гадать, на что похожа эта красота.

Чтобы разглядеть очертания Киары в облаке, кадр из мультфильма «Король Лев 2» нужно мысленно отзеркалить.

Чтобы разглядеть очертания Киары в облаке, кадр из мультфильма «Король Лев 2» нужно мысленно отзеркалить.

Одни увидели ребенка в утробе матери, другие сравнили облако с полотнами Сальвадора Дали, в частности, с картиной "Сон". А некоторые всмотрелись в небо и удивились: оттуда тоже смотрят глаза! Точнее, мордашка главного героя фильма "Инопланетянин" режиссера Стивена Спилберга.

«Сон» считается одной из самых успешных работ Дали.

«Сон» считается одной из самых успешных работ Дали.

Инопланетянин телом похож на черепаху без панциря.

Инопланетянин телом похож на черепаху без панциря.

Словом, упражнять свою фантазию можно долго. Главное, что природа сделала такой подарок. Небольшие лентикулярные облака видели над Хибинами и на следующий день, 1 апреля. Кстати, это довольное редкое явление. Образуются такие облака при определенных условиях: на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха.

За 9 месяцев ребенок проходит долгий путь от крошечного эмбриона до маленького младенца.

За 9 месяцев ребенок проходит долгий путь от крошечного эмбриона до маленького младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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