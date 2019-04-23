Над Мурманском заметили «Облака Ван Гога»
Северное небосклон в последнее время все чаще отдает предпочтение полотнам художников мирового уровня. Напомним, в начале месяца над Апатитами северяне сфотографировали розовое облако Сальвадора Дали. А спустя 20 дней небо над столицей Заполярья порадовало мурманчан репликой известной картины Ван Гога «Звездная ночь».
- По научному это называется неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Подобные завихрения в облаках обычно возникают, когда две среды имеют разную скорость. Чаще такое происходит при наличии инверсии, когда над холодным приземным воздухом быстро проносится более теплый, - комментируют природное явление в группе «Погода в Мурманске».
Тем не менее, в народе неустойчивость Кельвина-Гельмгольца именуется «Облаками Ван Гога», поскольку считается, что именно с этого природного явления он писал свою легендарную картину.
ИСТОЧНИК KP.RU