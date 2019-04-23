2019-04-23T12:24:16+03:00
Общество

Над Мурманском заметили «Облака Ван Гога»

Утром в небе холодный воздух столкнулся с теплым
Елена МОЛОДЦОВА
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Именно с этого прекрасного явления Ван Гог писал свою легендарную "Звездную ночь". Фото: Дарья РысеваИменно с этого прекрасного явления Ван Гог писал свою легендарную "Звездную ночь". Фото: Дарья Рысева
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Северное небосклон в последнее время все чаще отдает предпочтение полотнам художников мирового уровня. Напомним, в начале месяца над Апатитами северяне сфотографировали розовое облако Сальвадора Дали. А спустя 20 дней небо над столицей Заполярья порадовало мурманчан репликой известной картины Ван Гога «Звездная ночь».

- По научному это называется неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Подобные завихрения в облаках обычно возникают, когда две среды имеют разную скорость. Чаще такое происходит при наличии инверсии, когда над холодным приземным воздухом быстро проносится более теплый, - комментируют природное явление в группе «Погода в Мурманске».

Тем не менее, в народе неустойчивость Кельвина-Гельмгольца именуется «Облаками Ван Гога», поскольку считается, что именно с этого природного явления он писал свою легендарную картину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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