По дороге в Териберку туристы встретили медведя

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-03T10:13:18+03:00

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В этом году лето холодное, в тундре, да и в лесах пусто: нет ни грибов, ни ягод. Но если любители тихой охоты просто остались без урожая, то для зверей это означает голодную смерть. Вот и гонит медведей инстинкт поближе к людям. Самые голодные пытаются найти пропитание в помойках, те, что посмелее, пытаются выпросить бутерброд у проезжающих мимо автомобилистов, а самые наглые воруют собак прямо с цепи. Что же в этом сезоне были и те и другие. Последний раз хозяин леса вышел в город буквально 1 августа, решив прогуляться в парке Североморска, за что и поплатился жизнью.

А уже на следующий день бегущего вдоль дороги мишку, заметили туристы.

- Это мой коллега вчера, 2 августа, снимал вместе с туристами в районе спуска к водохранилищу как раз возле «сада камней», - написал в Интернет-газете «Моя Териберка» Владимир Онацкий.

Медведь бежал вдоль дороги и не обращал никакого внимания на проезжающие мимо машины с любопытными туристами. И судя по откликам других отдыхающих, выходил-таки на саму грунтовки, опасливо косясь на приближающихся «железных коней».

- Возможно, они (мишки – Ред.) идут есть кита, запах которого они чувствуют. Сегодня мы видали мертвого обитателя морей у батареи, - предположила Татьяна Кичигина.

Одно морское млекопитающее, выброшенное на прибрежные камни океаном, голодные медвежата уже слопали. Их пиршество попало в кадр все тех же туристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/723822" frameborder="0"></iframe> По дороге в Териберку медведи заметили медведя.Автор "Моя Териберка"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU