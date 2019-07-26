2019-07-26T15:49:23+03:00
Происшествия

В Мурманской области нашли ногу пропавшего два года назад пенсионера

А теперь в том же месте обнаружили человеческий череп
Ника СВЕТЛОВА
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У станции Моккет не первый раз находят останки людей. Фото: otktravels.narod.ruУ станции Моккет не первый раз находят останки людей. Фото: otktravels.narod.ru
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На этой неделе у поселка-призрака Моккет нашли человеческий череп. Сейчас назначены молекулярно-генетическая экспертиза профиля лица, чтобы установить, кому принадлежат останки, а также судебно-медицинская экспертиза - для установления возможной причины смерти.

Впрочем, догадки, кому принадлежит череп, есть.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ранее в этом же месте были найдены фрагменты скелета. Молекулярно-генетическая экспертиза показала, что нога принадлежит 82-летнему Анатолию Фокину. В августе 2017 года он пошел в сторону железнодорожной станции Моккет к озеру Проньк-Явр. И пропал.

Родные мужчины уже оповещены о находке.

Напомним, что в июне человеческий череп нашли у дороги Полярные-Зори-Кандалакша. Личность погибшего пока не установлена.

Также в Кольском заливе сейчас ищут пропавшего 24-летнего молодого человека, которого унесло течением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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