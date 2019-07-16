В лесу у дороги Кандалакша – Полярные Зори нашли человеческий череп

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-16T12:45:57+03:00

Человеческий череп нашли в лесу рядом с дорогой Кандалакша-Полярные Зори. Фото: СКР по Мурманской области

А вот других костей рядом не было

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Грибники и отдыхающие не так уж редко делают жуткие находки в лесу. Так, в августе прошлого года в районе 1157 километра трассы "Кола" нашли череп и истлевшую одежду. По ней опознали пропавшего жителя Кандалакши 37-летнего Сергея Палаканкаса.

А теперь снова под Кандалакшей сделали похожую находку. В лесу примерно в 1,5 километре от автодороги на Полярные Зори нашли череп.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. Организовано обследование прилегающей территории, в ходе которого иных фрагментов костей человека не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Личность погибшего поможет установить генетическая экспертиза - решается вопрос о ее назначении. Уже запланирована судебная медико-криминалистическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU