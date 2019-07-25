У поселка-призрака в Мурманской области снова нашли человеческий череп

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-25T08:39:27+03:00

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В середине июня у железнодорожной станции Моккет отдыхающие нашли человеческие останки и фрагменты тела. И спустя месяц история повторилась.

Здесь же северяне наткнулись на череп человека.

- Назначено экспертное исследование для определения молекулярно-генетического профиля лица, которому эти останки могут принадлежать. Одновременно назначения судебно-медицинская экспертиза для установления возможной причины смерти. Ход и результаты проведения процессуальной проверки находятся на контроле руководства следственного отдела, - рассказали подробности в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Напомним, Моккет стал поселком-призраком с 2009 года, когда в нем не осталось жителей. В районе железнодорожной станции не раз пропадали люди. Так, в августе 2017-го здесь заблудился рыбак.

На прошлой неделе человеческий череп нашли в лесу рядом с дорогой Кандалакша-Полярные Зори.

ИСТОЧНИК KP.RU