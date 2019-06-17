2019-06-17T11:25:25+03:00
Происшествия

В Мурманской области у поселка-призрака нашли человеческие останки

Тело находилось в нескольких километрах от железнодорожной станции
Ника СВЕТЛОВА
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В Моккете давно не живут люди. Фото: otktravels.narod.ruВ Моккете давно не живут люди. Фото: otktravels.narod.ru
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Моккет стал поселком-призраком с 2009 года. Тогда его пришлось упразднить, т.к все жители покинули свои дома, и в населенном пункте (еще его называли урочищем) не осталось ни души.

Находится Моккет в Кольском районе, входил в состав Туломы. Здесь же находится железнодорожная станция. В нескольких километрах от нее отдыхающие нашли человеческие останки и фрагменты тела. О жуткой находке рассказали правоохранительным органам.

- Совместно с очевидцем и представителем правоохранительных органов спасатели прибыли на место, собрали и упаковали найденное, доставили в город Кола, - рассказали в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.

Не исключено, что погибшим может оказаться один из грибников или рыбаков, что пропали в прошлых годах. Рядом находится озеро Моккет-явр. Установить личность поможет судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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