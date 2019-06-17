В Мурманской области у поселка-призрака нашли человеческие останки
Моккет стал поселком-призраком с 2009 года. Тогда его пришлось упразднить, т.к все жители покинули свои дома, и в населенном пункте (еще его называли урочищем) не осталось ни души.
Находится Моккет в Кольском районе, входил в состав Туломы. Здесь же находится железнодорожная станция. В нескольких километрах от нее отдыхающие нашли человеческие останки и фрагменты тела. О жуткой находке рассказали правоохранительным органам.
- Совместно с очевидцем и представителем правоохранительных органов спасатели прибыли на место, собрали и упаковали найденное, доставили в город Кола, - рассказали в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре.
Не исключено, что погибшим может оказаться один из грибников или рыбаков, что пропали в прошлых годах. Рядом находится озеро Моккет-явр. Установить личность поможет судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU