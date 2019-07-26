2019-07-26T09:17:57+03:00
Общество

В Мурманске собирают добровольцев на прочесывание берега Кольского залива ради пропавшего молодого человека

24-летний Сергей Громашев отдыхал на реке Кола с друзьями и пропал
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: МурманСпасФото: МурманСпас
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Вечером 24 июля на реке Кола рядом с мостом произошла беда. 24-летний Сергей Громашев отдыхал здесь с друзьями и решил искупаться. Но сильное течение стало уносить парня в сторону Кольского залива. Друзья не смогли его вытащить и позвонили спасателям.

Когда те прибыли на место, то оказалось, что парня унесло уже далеко. На месте был развернут штаб, начались поисково-спасательные работы.

Друзья и родственники Сергея просят всех, кто может, присоединиться к поискам. Пока профессионалы ищут под водой и на ней, добровольцы хотят прочесать береговую линию.

- Искать будем каждые 12 часов, по низкой воде - отливу. Ходим вдоль берега, между камнями, отливные лужи и прочие элементы ландшафта осматриваем. Вдоль отсыпки, от начала и до устья реки, изучаем левый берег залива до Кольского моста, район залива на станции Кола, от улицы Кривошеева до Кольского моста - весь правый берег от устья до моста, - сообщают друзья молодого человека.

Как сообщили в МЧС Мурманской области, родным Сергея оказывается психологическая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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