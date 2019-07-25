В Кольском заливе купавшегося молодого человека унесло течением

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-25T12:12:59+03:00

Северянина ищут от моста в Коле и дальше по течению

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24 июля был последним жарким днем в Мурманской области перед похолоданием. Северяне воспользовались таким шансом и отправились отдыхать на природу. Многие решили искупаться.

Правда, все водоемы региона для заплывов закрыты. И не зря!

Вечером среды беда случилась в Коле. Здесь в районе моста через реку Кола течением унесло молодого человека. Его возраст пока не уточняется.

- На месте был развернуть оперативный штаб поисково-спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской, - рассказали "КП" в МЧС региона. - К месту происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Мурманска Арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе 4 человек, 2 плавсредств. Группировка усилена спасателями Мурманского отряда аварийно спасательной службы в составе 4 человек, 2 единиц техники.

Молодого человека ищут от моста и в сторону Кольского залива. Спасатели изучают не только воду, но и береговую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU