В Кольском заливе купавшегося молодого человека унесло течением
24 июля был последним жарким днем в Мурманской области перед похолоданием. Северяне воспользовались таким шансом и отправились отдыхать на природу. Многие решили искупаться.
Правда, все водоемы региона для заплывов закрыты. И не зря!
Вечером среды беда случилась в Коле. Здесь в районе моста через реку Кола течением унесло молодого человека. Его возраст пока не уточняется.
- На месте был развернуть оперативный штаб поисково-спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской, - рассказали "КП" в МЧС региона. - К месту происшествия выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда Мурманска Арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе 4 человек, 2 плавсредств. Группировка усилена спасателями Мурманского отряда аварийно спасательной службы в составе 4 человек, 2 единиц техники.
Молодого человека ищут от моста и в сторону Кольского залива. Спасатели изучают не только воду, но и береговую линию.
ИСТОЧНИК KP.RU