Мурманчане спасли зайчонка, выбежавшего из леса прямо под колеса их авто

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-23T17:02:11+03:00

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- Кажется, я вступила в ряды дедов Мазаев! У нас снова зайчонок, - такой пост появился в «Группе волонтеров Лизы Титовой» в соцсетях.

Напомним, в конце мая у придорожного кафе под Оленегорском зайчиха родила трех малышей и сбежала. Выхаживать и устраивать судьбу новорожденных малышей пришлось зоозащитнице Елизавете Титовой. На попутке крошек отправили в приют по реабилитации диких животных «Дом зайца». Правда, один по дороге погиб.

- Наших малышей в столице подрастили и месяц назад выпустили в дикую природу в заказник, - делится новостями с «КП» Елизавета. – И вот у нас новый подопечный. Зайчонок выбежал прямо под колеса автомобиля, в котором ехали мурманчане. Каким-то чудом ребята успели затормозить и тем самым спасли жизнь крошке.

Елена Сотникова и ее супруг рассудили здраво, что раз зайчонок один и на дороге, то он потерялся, и решили приютить малыша. Пара только дома узнала, что беднягу можно было вернуть в лес, отнеся подальше от дороги. В итоге они сами связались с «Домом зайца».

- Сейчас этот зайчонок у меня. В ближайшее время мы найдем для него трансфер до столицы. Там он окрепнет, пройдет адаптацию и, если все будет хорошо, то скоро будет выпущен в заказник, - говорит зоозащитница.

ИСТОЧНИК KP.RU