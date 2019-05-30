2019-05-30T12:52:37+03:00
Дом. Семья

Новорожденные зайчата из Мурманска едут в Москву

Реабилитацией крошек займутся специалисты, которые помогут им вернуться в дикую природу
Елена МОЛОДЦОВА
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Двое зайчат уже сами сосут, а одного приходит кормить. Фото: Елизавета ТитоваДвое зайчат уже сами сосут, а одного приходит кормить. Фото: Елизавета Титова
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Три крохотных зайчонка, которых мать родила на парковке у придорожного кафе между Оленегорском и Мончегорском и сбежала, родились под счастливой звездой. Напомним, на помощь крошка из Мурманска примчалась волонтер Елизавета Титова, которая забрала их домой и стала выхаживать.

- Нашим малюток готов принять приют по реабилитации таких диких животных «Дом зайца». У них там есть зайчихи, которые выкармливают сирот и учат их бояться людей и хищников. Без этого малыши просто погибнут в дикой природе, - рассказывает зоозащитница Елизавета Титова.

Волонтер уже даже нашла попутку до столицы. Кстати, оказалось, что ухаживать за новорожденными зайчатами гораздо проще, чем, скажем, за котятами: кормить их надо каждые 12 часов, а все остальное время они греются на теплой бутылке в переноске. За эти пару дней крошки немного окрепли: двое из трех малышей уже сами сосут из пипетки. Так что дорогу должны перенести хорошо.

- В «Доме зайца» их ждет счастливая жизнь: если зайчат проснется страх, то их отпустят на волю в заповедник, в противном случае они останутся в вольере и будут выкармливать и обучать новое потомство, - объясняет мурманчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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