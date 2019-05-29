Под Оленегорском спасли трех зайчат, которых нерадивая мать родила посреди дороги и сбежала

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-29T09:22:30+03:00

Зайчата родились на пароварке у придорожного кафе, а их мама сбежала сразу после появления на свет малышей.

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А на что готовы вы ради спасения чужой, пусть и совсем крохотной жизни? Зоозащитница из Мурманска Елизавета Титова бросила все и помчалась за город, когда узнала, что ее помощь требует новорожденным зайчатам.

- Мне позвонил знакомый и рассказал, что к придорожному кафе, что между Оленегорском и Мончегорском, из леса прибежала зайчиха. Она улеглась прямо посреди парковки, родила трех малышей, перегрызла пуповины и убежала, - рассказывает мурманчанка. – Пока я пыталась сориентироваться, как лучше помочь диким зверятам, добрые сотрудницы унесли крошек в безопасное место к себе в подсобку.

Тем самым северянки лишили их возможности остаться в дикой природе. Даже если бы зайчиха вернулась, вряд ли бы приняла обратно малышей, от которых пахнет человеком. Поэтому Елизавета помчались за город спасать малышей, успев прихватить с собой смесь для котят.

- Нам удалось покорить зайчат на месте, а потом привезти домой и повторить процедуру. Правда, кушают они плохо, несмотря на все мои ухищрения. Зато в отличие от новорожденных котят у них уже открыты глазки, и они вовсю пытаются прыгать, но лапки еще слабоваты, конечно, - рассказывает о своих новых подопечных зоозащитница.

Кстати, кормить зайчат надо каждые два-три часа. Елизавет намерена их брать с собой на работу, перевозя в переноске, чтобы не пропускать приемы пищи. Мурманчанка уже договорилась с местным питомником, в котором живут хаски и лисы, что как только малыши окрепнут, поедут жить туда. Но сейчас главное – выходить сироток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/711601" frameborder="0"></iframe> Под Оленегорском зайчиха родила на парковке трех малышей и сбежала.Необычный случай произошел на трассе "Кола" между Оленегорском и Мончегорском. На парковку к придорожному кафе из леса прибежала зайчиха, родила трех малышей и была такова. Теперь малышей выхаживают волонтеры. Автор: Елизавета Титова! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU