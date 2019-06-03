2019-06-03T08:44:30+03:00
Дом. Семья

Только двое из трех рожденных под Оленегорском зайчат добрались до Москвы живыми

Теперь их будет выкармливать приемная мама по кличке Кнопа
Елена МОЛОДЦОВА
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Мура уже вовсю осваивается в новом доме вместе со своей сестренкой Маней. Фото: "Дом зайца"Мура уже вовсю осваивается в новом доме вместе со своей сестренкой Маней. Фото: "Дом зайца"
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Увы, путешествие из Мурманска в Первопрестольную далось нелегко новорожденным зайчатам-сироткам. Напомним, они появились на свет 28 мая на парковке у придорожного кафе под Оленегорском – сразу после родов их мама убежала в лес, а выхаживать ее потомство пришлось зоозащитнице Елизавете Титовой, которая за считанные дни нашла им новый дом. Сироток было решено отправить в Москву в специализированный центр по реабилитации таких животных «Дом зайца».

- У нас пополнение: два зайчонка-беляка из Мурманской области. Самки. 129 и 134 грамма весом. Был еще третий зайчонок, но он живым до центра, к сожалению, не доехал, - поделились новостью в Центре реабилитации диких зайцев. - Зайчата худоваты. По прибытию были накормлены приемной зайчихой Кнопой и докормлены заменителем. Выпущены в вольер, доставать других зайцев. От наших местных белячат отличаются более пушистой шубкой и светлым окрасом. Назвали новеньких Мура и Маня.

Кстати, по словам специалистов, хорошо, что Елизавета Титова не послушала советы диванных экспертов и не отпустила малыше в лес искать свою или чужую зайчиху, согласившуюся их выкормить. Скорее всего, в дикой природе малыши сразу бы погибли от голода. Теперь же их ждет долгая и счастливая жизнь в «Доме зайца».

ИСТОЧНИК KP.RU

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