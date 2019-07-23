2019-07-23T12:39:27+03:00
Общество

Опять живодер? В Кандалакше снова нашли мертвого щенка

Это не первая страшная находка в местном заливе
Ника СВЕТЛОВА
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Тело щенка нашли на камнях залива. Фото: Илья ТютюнниковТело щенка нашли на камнях залива. Фото: Илья Тютюнников
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У жителей Кандалакши есть большая головная боль. В местном заливе и реке у Нивы-3 периодически находят трупы собак. Причем некоторые из них завернуты в пакеты и тряпки, что говорит о неслучайной смерти.

Кандалакшане уверены, что в их городе действует настоящий маньяк, который настолько не любит собак, что жестоко убивает их одну за другой. Впрочем, сотрудники веткомитета не спешат с выводами. Предварительный осмотр трупов животных показал, что следов насильственной смерти нет. Хотя все же надо дождаться экспертизу.

На днях снова в Кандалакше на камнях залива снова нашли мертвого щенка. Одни горожане считают, что его утопили. Другие рассматривают версию с несчастным случаем: малыш мог сам забраться на камни и не выбраться или упасть в воду.

Напомним, в начале июня виз залива спасли щенка с камнем на шее - неизвестные хотели его утопить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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