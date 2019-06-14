Жители Кандалакши жалуются на живодеров, которые убивают собак и кидают их в реку

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-14T10:01:21+03:00

Рядом с трупами купаются дети, а яд может попасть в водозабор

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То, что в Кандалакше орудуют догхантеры или просто очень жестокие люди, сомневаться не приходится. Слишком уж многое указывает на это.

6 июня из залива прохожие достали маленького щенка с кирпичом на шее. Неизвестные пытались утопить кроху, но его вовремя спасли. В апреле папа с сыном на прогулке нашли в реке рядом с Нивой-3 труп собаки в пешках и тряпках. Теперь стало известно, что там находят и других убитых животных.

- Какие-то изверги убивают в районе Нива-3 собак и скидывают их в реку с моста за дворцом спорта, вниз по дороге на родник. Живодеры, в реке дети купаются, а эта гниль и отрава стекает и травит всех!!! - возмущается в "ВКонтакте" кандалакшанин Денис Александров.

По сообщениям местных жителей, трупы здесь начали находить еще прошлым летом. Некоторых животных утопили с камнями в мешках.

- Сегодня ребенок был в ужасе от такого зрелища! В метре от края моста - трупы зверски убитых собак!!! Еще через 15 метров купаются дети, не подозревая ни о чем. Уважаемые жители нашего города! Призываю вас воздержаться от купания в реке [купание официально запрещено на всей территории Мурманской области. - Ред.], а так же от пикников на беру реки. Еще не известно какая зараза теперь в воде, - добавляет Ольга Александрова.

Кандалакшане не на шутку встревожены. И тем, что рядом с ними живут такие живодеры, и тем, что трупный яд может попасть в водозаборы, которые находятся рядом. Выход они видят один - коллективное обращение в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU