Жители Кандалакши жалуются на живодеров, которые убивают собак и кидают их в реку
То, что в Кандалакше орудуют догхантеры или просто очень жестокие люди, сомневаться не приходится. Слишком уж многое указывает на это.
6 июня из залива прохожие достали маленького щенка с кирпичом на шее. Неизвестные пытались утопить кроху, но его вовремя спасли. В апреле папа с сыном на прогулке нашли в реке рядом с Нивой-3 труп собаки в пешках и тряпках. Теперь стало известно, что там находят и других убитых животных.
- Какие-то изверги убивают в районе Нива-3 собак и скидывают их в реку с моста за дворцом спорта, вниз по дороге на родник. Живодеры, в реке дети купаются, а эта гниль и отрава стекает и травит всех!!! - возмущается в "ВКонтакте" кандалакшанин Денис Александров.
По сообщениям местных жителей, трупы здесь начали находить еще прошлым летом. Некоторых животных утопили с камнями в мешках.
- Сегодня ребенок был в ужасе от такого зрелища! В метре от края моста - трупы зверски убитых собак!!! Еще через 15 метров купаются дети, не подозревая ни о чем. Уважаемые жители нашего города! Призываю вас воздержаться от купания в реке [купание официально запрещено на всей территории Мурманской области. - Ред.], а так же от пикников на беру реки. Еще не известно какая зараза теперь в воде, - добавляет Ольга Александрова.
Кандалакшане не на шутку встревожены. И тем, что рядом с ними живут такие живодеры, и тем, что трупный яд может попасть в водозаборы, которые находятся рядом. Выход они видят один - коллективное обращение в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU