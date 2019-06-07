В Кандалакше щенка с кирпичом на шее выкинули в залив

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-07T15:47:29+03:00

Эту крошку пытались утопить, но на ее счастье мимо шли люди с добрым сердцем.

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Человеческой жестокости нет предела. Даже страшно подумать, что такого мог сотворить маленький щенок, чтобы заслужить страшную смерть, которую ему уготовили люди.

- Около полуночи 6 июня возле теплосети достали маленького щенка из залива. Ему привязали к ошейнику кирпич и кинули его в воду. Сердце разрывалось на части: малышка скулила на весь залив. Бросили ее прямо с обрыва, поэтому шансов выбраться самой у нее не было. Щенка мы достали, покормили, отвезли подальше от воды и отпустили на волю, - сообщила об инциденте в группе «Подслушано в Кандалакше» Юлия Алексютина.

Среди пользователей соцсетей нашлась девушка, готовая приютить спасенного щенка, а еще северянка просит людей, причастных к спасению бедняжки людей связаться с ней, чтобы вместе написать заявление в полицию – ведь попытка убийства четвероногого друга не должна остаться безнаказанной.

ИСТОЧНИК KP.RU